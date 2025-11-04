ФУЗА: Фестивал за Устойчиво Знание и Артистичност ще се проведе на 13 и 14 декември в Дома на науката и техниката на ул.” Гладстон” 1. Организатори са фондация Inbetween, в партньорство с Община Пловдив, а събитието се осъществява като част от проект „Отново Заедно“ към Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

ФУЗА цели да доближи изкуството до широката публика, като предостави безплатен достъп до разнообразни културни събития и активности. Чрез творческите ателиета, музикалните концерти и изложби, идеята на фестивала да ангажира хора от всички възрасти и социални групи, насърчавайки активното участие и взаимодействие с изкуството. Организаторите вярват, че изкуството трябва да бъде достъпно за всеки и че чрез него можем да постигнем по-добро разбирателство и взаимно уважение в обществото ни.

“ФУЗА е повече от фестивал; това е платформа за обмен на идеи, творчество и вдъхновение. Една мисъл Едгар Дега описва много добре нашата концепция: „Изкуството не е това, което виждаш, а това, което караш другите да видят.“”, коментира Мира Мохсен от екипа на Inbetween Foundation.

Като част от фестивала, на 13 декември от 18:00 ч. ще бъде открита изложба за съвременно изкуство „ФЮЗИС“, която включва произведения на млади утвърдени съвременни автори, сред които и инсталацията “ So long and thanks for all the snow ” част от „Псевдоприрода“, на Българския павилион на Архитектурното биенале във Венеция 2025, с автор Ивелина Иванова. Нанда Ментешева, Осман Юсеинов, Явор Костадинов, Рая Димитрова, Александър Кючуков, Алек Хейл са авторите, чиито произведения ще бъдат част от „ФЮЗИС“. Изложбата ще остане до края на годината и ще може да бъде разгледана от пловдивчани и гости на града.

Събитието е с вход свободен и предлага разнообразна програма за всички възрасти. На 13 и 14 декември, от 10:30 до 15:00 ч., малки и големи ще могат да се включат в творчески ателиета с естествени и рециклирани материали, насочени към практическо учене и устойчиво въображение. Вечерната програма и през двата дни включва акустични и камерни концерти, вдъхновени от природата и класическата музика. Специални гости на музикалната програма са Дует „Levantèl”, от Гърция/ Уд и Канун / – интерпретация на традиционната музика с модерни артистични елементи и аранжиране на нови композиции със средиземноморски оттенък. Това е второто гостуване на дуета в град Пловдив, след като предишното им такова пред местната публика предизвика висок интерес. Останалите артисти, които ще видим на сцената на ФУЗА са „Баси Гласа“(Красимир Гълъбов (бас) и Борис Селенски (глас) и АМИРА (Станимира Тенева). “Всяко дете е артист. Проблемът е да остане артист и като порасне”- с тези думи на Пикасо, Мира Мохсен и фондация Inbetween кани всички родители и деца да посетят събитието.

Пълната програма на събитието може да бъде разгледана тук: https://www.facebook.com/events/815364867753409

Проектът се осъществява като част от „Отново Заедно“ – финансиран от Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU (СледващоПоколениеЕС), по НПВУ.