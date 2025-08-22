Баскетболният Локомотив подписа с американския гард Куинтън Минси

БК Локомотив Пловдив обявява с радост подписването на американския гард Куинтън Минси. Минси е висок 198 см и тежи 93 кг. Той е родом от Грийнбелт, Мериленд, и е завършил Университета на Масачузетс – Лоуъл.

През сезон 2024-2025 г. Минси изиграва 32 мача, като започва 30 от тях. Той постига средно 16.8 точки, 6.3 борби и 2.8 асистенции на мач, с процент на успеваемост от 48.6% при стрелба от игра и 39.4% от тройката. Благодарение на впечатляващото си представяне, той е включен в идеалния втори отбор на конференция America East.

Минси стартира колежанската си кариера през 2020 г. в Mount St. Mary’s, като част от NCAA Първа дивизия – най-високото ниво на университетския баскетбол в САЩ. По-късно продължава в UMass Lowell, където се утвърждава като водещ играч през следващите сезони.През 2023-2024 г. е избран за „Най-добър шести играч на годината“ в America East.

„С нетърпение очаквам да се присъединя към БК Локомотив Пловдив и да дам всичко от себе си за отбора. Вярвам, че с моите умения и опит ще допринеса за успехите на клуба“, заяви Минси.

Ръководството на клуба изразява увереност, че новото попълнение ще допринесе за амбициозните цели на Локомотив Пловдив през сезона и ще радва феновете с динамична и зрелищна игра.