Архивите разказват: Кой е бил най-скъпият хотел в Пловдив?

Хотел „Молле” е държал първенството за най-престижно място за настаняване повече от 40 години

Дълго време адресът ул. „Княз Александър Батенберг“ 39 е бил една от най-важните локации под тепетата. На него са се провеждали официалните приеми, давали са се банкети за министри и най-важните гости от чужбина. Там тържествено е пристигнал през 1920 г. и великият писател Иван Вазов.

Преди да се появи там легендарният хотел Молле мястото било празно и собственичките му обмисляли да построят голяма сграда с търговска цел. Двете дами – съпруги на доктор Гребенаров и търговеца Андон Станев – потърсили за проектант италианския архитект Мариано Пернигони, а той им дал идеята да се спрат на представително здание с 90 стаи.

Постройката е издигната през 1910-1911 г и е открита с пищно новогодишно тържество. Събитието се превърнало в истинска вестникарска сензация не само заради мащаба, но и защото в сградата били монтирани първият асансьор в Пловдив, първото самостоятелно парно отопление и първият генератор за електричество. Във вътрешен двор пък била изградена площадка за кънки на колела през лятото на 1920 г. А Кирил Петров открива кинематограф, който скоро се превръща в кинопарк.

След завършването сградата била наета от Димитър Молле, който дал своята фамилия за име на хотела и ресторанта. Хотелът имал повече от 90 стаи, обширен салон, в който се помещавало едно от първите кафенета в града ни, напитките били изрядни, а бирата- прясна, храната – първокачествена, сервитьорите носили папийонки и плавно се хвърчали около масите. Мебелировката била по последна мода. Цените били доста високи, а социалното положение на хората тогава доста полюсно. По – скромните се притеснявали да седнат в ресторанта до богатите. По-късно наемател на заведението става предприемчивият българин Желю Фъркачев, който е в списъка на Съюза на професионалните шофьори от 1933 година.

През 1942 г. собствеността върху хотела придобиват бащата на поета Веско Сариев, бащата на съдията Иван Григоров и Пешо Папукчиев. През 1947 г. заведението е национализирано и става част от Балкантурист. Славело се като място с добро меню и отлично обслужване. По времето на социализма пък хотелът е преименуван на „Република“, а след 1989 г. той тотално губи блясъка си и е преобразуван в сграда с офиси и магазини.

Днес първенството за най-скъпи места за настаняване държат други луксозни здания, но споменът за единствения за времето си по своята монументалност и модерна архитектура Молле не е забравен.

Вижте тук Кой е най-скъпият хотел в Пловдив? днес.