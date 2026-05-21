Млад рецидивист обра коли в централната част на Пловдив

Младеж бе задържан за посегателства от моторни превозни средства в централната част на Пловдив. Около 3 ч. вчера във Второ РУ постъпила информация за откраднати различни парични суми и вещи от купетата на два автомобила, паркирани един до друг в пресечка на ул. „Ген. Данаил Николаев“. При организираните незабавни действия малко по-късно криминалистите заловили техен млад познайник. В хода на работата станало ясно, че в началото на месеца той е извършил подобна кражба от друга кола в зоната на пл. „Гроздов пазар“. Предстои материалите от започнатите полицейски производства да бъдат внесени в прокуратурата.

