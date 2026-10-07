87-годишен мъж се оказа в капан край Пловдив, спасители го откриха с дрон

Атанас потърсил помощ на 112, но не знаел къде точно се намира

Почти час продължи спасителна операция край Пловдив, след като 87-годишен мъж подал сигнал на телефон 112, че е заклещил крака си в телена ограда и изпитва силна болка, но не знае къде точно се намира.

Случаят е от вчера около 14:25 часа. Атанас Щ. успял да обясни единствено, че се намира в околностите на Пловдив. Допълнително затруднение за спасителите бил фактът, че възрастният мъж използвал стар телефон с бутони, а според информацията на пожарната имал и сърдечно заболяване.

От телефон 112 била осъществена конферентна връзка с оперативния център на РДПБЗН – Пловдив. Инспектор Радомир Еремийски останал на линия с мъжа през цялото време, като го успокоявал и поддържал контакт с него, докато екипите го търсят.

Спасителите започнали проверка на районите около река Марица и гористите местности край Гребния канал.

В операцията се включили екип на Сектор „Специализирани оперативни дейности“ – Пловдив, екип на Първа районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, старши инспектор Христо Гуджев и инспектор Владко Димитров. За издирването бил използван и дрон.

Около час след подаването на сигнала Атанас бил открит, прикрит под храсти. Кракът му бил наранен от телената ограда. На място бил изпратен и екип на Спешна помощ.

В крайна сметка операцията приключила благополучно, а възрастният мъж бил предаден на медицинския екип.

От пловдивската пожарна отбелязват, че зад подобни спасителни акции стоят не само техника и професионален опит, но и търпение, спокойствие и постоянна комуникация с човек в беда.

Снимки: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив