Топ готвачите на България се изреждат на гурме зоната в панаира
Шефът в кухнята на Але Хаус Васил Дринов откри гастро маратона с глазирани свински гърди
Топ готвачите на България са си чукнали среща в Гурме салона, част от изложенията Винария и Фудтех в панаира. Най- добрите кулинари ще се изредят в гастро зоната до събота включително, като маратонът днес откри шефът в кухнята на Але Хаус Васил Дринов. Той подготви тристепенно меню за ценителите- ризото с тиквички, чери домати и моцарела, свински глазирани гърди върху канапе от картофено пюре, хрян и лук и брауни със сладолед от горски плодове за десерт. За всяко от блюдата летяха бутилки от еликсирите на Катарджина. Утре пред гастроманиаците ще дефилират главният готвач на Беркут- Мирослав Дончев и маестрото в Кемпински Петър Николов. Петъкът е запазен за дуетът от Кемпински- Мирослав Дончев и Андрей Стоилов, а в събота сладкишите си ще представи шеф Радо Стамболов.
Диригентът на Гурме салона Николай Боруков от ресторант Сол и Пипер посрещна днес официалната делегация по откриването на Винария. Тази година ще ви изненадаме много, даде заявка той.
45 коментари
Hey everyone, To be honest, I found a reliable source for meds for purchasing pills hassle-free. If you are looking for cheap meds, OnlinePharm is worth a look. Fast delivery and no script needed. Link here: https://onlinepharm.jp.net/#. Get well soon.
Hey everyone, I just found a reliable online drugstore where you can buy medications cheaply. If you need safe pharmacy delivery, this store is highly recommended. Fast delivery plus it is very affordable. Visit here: Online Pharm Store. Hope this helps!
Hello everyone, I just ran into an awesome Mexican pharmacy to save on Rx. If you want to save money and need affordable prescriptions, this store is a game changer. No prescription needed and secure. Take a look: safe mexican pharmacy. Be well.
Hi, I just found a useful online drugstore to order prescription drugs cheaply. If you need no prescription drugs, this store is highly recommended. They ship globally and huge selection. See for yourself: Trust Pharmacy online. Thanks!
To be honest, I recently stumbled upon a great website to buy generics. If you need medicines from India safely, IndiaPharm is the best place. They offer wholesale rates worldwide. More info here: cheap indian generics. Best regards.