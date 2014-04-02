Вкусът на градаЗабавление

Топ готвачите на България се изреждат на гурме зоната в панаира

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:05ч, сряда, 2 април, 2014
39 184 1 минута

Шефът в кухнята на Але Хаус Васил Дринов откри гастро маратона с глазирани свински гърди

Шеф Васил Дринов с десерта сиТоп готвачите на България са си чукнали среща в Гурме салона, част от изложенията Винария и Фудтех в панаира. Най- добрите кулинари ще се изредят в гастро зоната до събота включително, като маратонът днес откри шефът в кухнята на Але Хаус Васил Дринов. Той подготви тристепенно меню за ценителите- ризото с тиквички, чери домати и моцарела, свински глазирани гърди върху канапе от картофено пюре, хрян и лук и брауни със сладолед от горски плодове за десерт. За всяко от блюдата летяха бутилки от еликсирите на Катарджина. Утре пред гастроманиаците ще дефилират главният готвач на Беркут- Мирослав Дончев и маестрото в Кемпински Петър Николов. Петъкът е запазен за дуетът от Кемпински- Мирослав Дончев и Андрей Стоилов, а в събота сладкишите си ще представи шеф Радо Стамболов.

Диригентът на Гурме салона Николай Боруков от ресторант Сол и Пипер посрещна днес официалната делегация по откриването на Винария. Тази година ще ви изненадаме много, даде заявка той.Зам.-министър Гечев с Николай Боруков

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:05ч, сряда, 2 април, 2014
39 184 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

39 коментари

  5. п»їSalam dostlar, Й™gЙ™r siz keyfiyyЙ™tli kazino axtarД±rsД±nД±zsa, mЙ™slЙ™hЙ™tdir ki, Pin Up saytД±nД± yoxlayasД±nД±z. ЖЏn yaxЕџД± slotlar vЙ™ sГјrЙ™tli Г¶dЙ™niЕџlЙ™r burada mГ¶vcuddur. Д°ndi qoЕџulun vЙ™ ilk depozit bonusunu gГ¶tГјrГјn. Sayta keГ§mЙ™k ГјГ§Гјn link: п»їhttps://pinupaz.jp.net/# Pin Up online uДџurlar hЙ™r kЙ™sЙ™!

    Отговор

  6. ï»¿HÉ™r vaxtÄ±nÄ±z xeyir, siz dÉ™ yaxÅŸÄ± kazino axtarÄ±rsÄ±nÄ±zsa, mÃ¼tlÉ™q Pin Up saytÄ±nÄ± yoxlayasÄ±nÄ±z. CanlÄ± oyunlar vÉ™ sÃ¼rÉ™tli Ã¶dÉ™niÅŸlÉ™r burada mÃ¶vcuddur. Qeydiyyatdan keÃ§in vÉ™ bonus qazanÄ±n. Daxil olmaq Ã¼Ã§Ã¼n link: ï»¿Pin Up online uÄŸurlar hÉ™r kÉ™sÉ™!

    Отговор

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина