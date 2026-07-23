Горите изсъхват: щетите в Североизточна България вече надхвърлят 3000 декара

Все по-продължителните засушавания и високите летни температури нанасят тежки поражения върху горите в Североизточна България. Само от началото на годината са подадени сигнали за изсъхнали горски насаждения върху повече от 3000 декара, а експертите вече определят ситуацията като екологична криза.

Най-сериозно е засегната акацията в Силистренска област, където при някои масиви пораженията достигат над 90%. При липовите насаждения степента на изсъхване варира между 70 и 100 процента, съобщават от Министерството на земеделието и храните.

Проблемът не се ограничава само до отделни дървесни видове. По данни на ведомството около 17–18% от полезащитните пояси в Североизточна България вече са повредени или не изпълняват предназначението си. Освен внесени видове, съхненето засяга и местни дървета, които досега са се смятали за устойчиви на климатичните условия.

По време на посещение в Силистренско заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Иван Палигоров заяви, че възстановяването на засегнатите гори ще бъде възможно единствено чрез санитарна сеч, последвана от подмладяване и залесяване с нови насаждения.

По думите му подобни действия неизбежно ще променят облика на засегнатите райони, но са единственият начин горите да бъдат съхранени в дългосрочен план. Той подчерта, че не става дума за безконтролна сеч, а за необходима мярка, която да позволи възстановяването на горските екосистеми.

Според специалистите климатичните промени вече оказват пряко влияние върху състоянието на българските гори. Ако мерките бъдат отложени, пораженията ще продължат да се разширяват, а възстановяването им ще струва все повече средства и ще отнеме години.

Видео: Министерство на земеделието и храните

Снимка: Стопкадър