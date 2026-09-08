Една вечер, в която изкуството няма да бъде просто изложено, а ще се превърне в преживяване. На 11 септември от 19:00 ч. „Рая 3“ ще посрещне „Златна нощ“ – специална арт вечер на Мария Даскалова, в която цветът, светлината и златният блясък ще срещнат вътрешния свят на всеки гост.

Голяма колекция от впечатляващи картини ще изпълни пространството с експлозия от цветове и златни нюанси, създавайки атмосфера, която провокира сетивата и оставя място за лична интерпретация. Под звездите границата между изкуството и емоцията ще бъде почти невидима – там, където една картина може да каже повече от думите.

„Златна нощ“ е покана към всеки посетител да открие своята история, своя цвят или частица от себе си сред картините. А за тези, които намерят произведение, с което се почувстват свързани, вечерта може да продължи и у дома – превръщайки избраното изкуство в част от личния им свят.

Заповядайте на вечер, в която светлината среща мрака, цветът среща емоцията, а изкуството среща човека.