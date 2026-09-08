„Ние сме децата на реката“ отново събира деца край Марица

На 26 септември край река Марица децата и техните семейства са поканени да бъдат част от третото издание на фестивала „Ние сме децата на реката“

След две успешни издания фестивалът, организиран от Фондация Inbetween, отново събира деца, родители, творци, образователни организации и партньори в общо пространство за игра, творчество и срещи. Тази година програмата е изградена около няколко основни посоки – творчество, движение, свободна игра и преживяване на градската среда по различен начин. В рамките на фестивалния ден децата ще могат не само да наблюдават и да участват, но и сами да създават, експериментират и откриват.

Творчески работилници за малки и големи

От 11:00 до 14:00 ч. фестивалното пространство ще бъде изпълнено с различни творчески занимания. Сред тях е музикална работилница с Анна Бояджиева, в която музиката ще бъде преживяна чрез игра, движение и участие.

Работилница ИСКРА ще даде възможност на децата да творят и експериментират, а в работилницата „Animal Spirit“ с Гери участниците ще създават щампи с тотемни животни върху тениски. В програмата се включват още Alis Creations с творческа работилница за еко смола, работилница по роботика с MindHub, както и работилница от Сдружение „ДЕТЕА“ и занимания по мандали. Така различните активности превръщат творчеството не просто в резултат, а в процес на откриване – на материали, идеи, умения и най-вече на собственото въображение.

Игра, четене и пространство за свободно детство

Фестивалът обръща специално внимание и на онези занимания, които дават възможност на децата просто да бъдат деца. От 11:00 до 14:00 ч. ще има библиотека на открито, рисуване на лица, зона за конкурс за детска рисунка и селфи зона. За посетителите ще бъде обособена и „Айляк зона“ с Айляк Хамак – място за почивка, срещи и спокойно прекарване на време заедно.

Именно това е една от важните идеи зад „Ние сме децата на реката“ – детските пространства не е необходимо винаги да бъдат строго структурирани. Те могат да оставят място за въображение, свободна игра, случайни срещи и откриване на нови интереси.

Движение и енергия

Фестивалът ще предложи и възможност за активно движение. От 11:00 до 12:00 ч. XIN DAO ще проведе тренировка, отворена за участниците във фестивала. Движението е естествена част от детството, а включването му във фестивалната програма създава още един начин децата да преживеят пространството около себе си – чрез игра, активност и общуване.

Реката като място за среща

„Ние сме децата на реката“ поставя в центъра не само децата, но и мястото, което ги събира. Река Марица е естествена част от историята и ежедневието на Пловдив, но фестивалът я разглежда и като възможност – възможност за културен живот, за срещи между различни общности и за създаване на нови спомени в публичното пространство.

Чрез културата, творчеството и играта Фондация Inbetween продължава своята работа за създаване на по-достъпни и живи пространства за деца и семейства. Фестивалът е част от по-широката идея, че градът принадлежи и на децата, а тяхното участие в обществения и културния живот е важна част от изграждането на активни и свързани общности.

Третото издание на „Ние сме децата на реката“ се реализира с подкрепата на партньори и съмишленици, които споделят визията за култура, която създава връзки, активира пространства и дава възможност на различни хора да бъдат заедно.

Фестивалът ще се проведе на 26 септември 2026 г.

Участието във фестивалните активности е възможност за децата да прекарат един ден в творчество, движение, игра и срещи – далеч от усещането за „още едно събитие“ и по-близо до истинското преживяване на общността.

Фестивалът „Ние сме децата на реката“ се осъществява с партньорството на Фондация Пловдив – Европейска столица на културата 2019 / Plovdiv 2019 ECOC по програма „Mалки събития“ и подкрепата на Bulecopack