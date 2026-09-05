TheatAir омагьоса Пловдив

Снимки: Станимир Петков- Photosmile

Откриващата първа вечер на Международния фестивал за улични изкуства TheatAir 2026 омагьоса Пловдив. Зрелищно шествие на артисти от 9 държави по Главната даде старт на 4-дневния форум снощи. Пъстрото множество бе предвождано от гигантска 5- метрова птица лопатарка. Куклата изуми пловдивчани и гости на града, тъй като бе като жива, ръководена от изключителните умения на едни от най-известните френски улични артисти.

Парадът на куклите, кукилите и шарените облекла тръгна от Римския стадион и имаше няколко спирки до финала му пред Централна поща. Привлече стотици дошли специално за шоуто зрители и случайни минувачи, които оставаха като втрещени от видяното.

Фестивалът ще продължи до 7 септември с различни спектакли по центъра, в Кършияка, Смирненски и Тракия. Довеера отново има шествие по Главната.