Рестартираха работата по Югоизточния обход

Строителните дейности по Югоизточния обход на Околовръстното шосе на Пловдив са възобновени след няколкомесечно прекъсване заради слабата земна основа на трасето. Направено беше препроектиране и Експертният съвет на АПИ даде зелена светлина, за да може строителството да бъде рестартирано.

Областният управител на Пловдив Георги Янев инспектира обекта и се срещна с ръководителя на проекта от страна на изпълнителя „Трейс Груп Холд“ АД – инж. Николай Иванов.

От страната на Асеновградско шосе строителството е в ключов етап – оформяне на земното легло, първата стабилна основа на бъдещия път. „Теренът е подготвен и в момента оформяме основата, върху която ще стъпят всички слоеве на настилката. Изравняваме и уплътняваме земния пласт, за да гарантираме здраво и устойчиво трасе. След това започваме насипването на минерални материали и полагането на асфалтовите пластове“, обясни инж. Иванов.

Паралелно с пътните дейности продължава и работата на екипите на Националния археологически институт към БАН, които проучват антично селище от периода IV–II в. пр. н. е. Разкопките обхващат близо 700 метра от трасето и започнаха на 7 август като се очаква да приключат най-късно в началото на ноември. „Още през 2020 г. направихме сондажни проучвания, а през 2023 г. при разкопки в сервитута на НКЖИ до жп гара „Тракия“ открихме късноантично селище, римска вила и поле с 36 ями от желязната епоха“, обясни заместник-ръководителят на екипа археолози Мирослав Марков. На място се откриват монети от времето на император Марк Аврелий, както и керамични тежести за вретена – находки, характерни за римските вили, обитавани от ветерани, получили земи от империята в новите й територии.

Областният управител инспектира обекта в качеството си на председател на работната група, която координира институциите и общините, които имат отношение към проектирането, съгласуването и строителството на Околовръстното шосе. Работната група следи за спазване на срокове, контрола на строителните етапи и решава технически казуси.

По време на огледа Георги Янев беше запознат с няколко текущи проблема, сред които преместването на трафопоста на EVN от трасето. Проектът е готов, но изпълнението още се бави. Едно от сериозните предизвикателства на обекта е пресичането на две места на Южния обходен колектор, за който вече е изготвен проект от страната на строителя.

„Предстои заседание на работната група и в рамките на нея, ще отделим специално внимание на текущите проблеми на Югоизточния обход, за да се ускори работата“, коментира Георги Янев. Той подчерта, че обходът е ключов за Пловдив, защото ще направи директна връзка от Асеновградско шосе с АМ „Тракия“ и направленията към Смолян и ГКПП „Капитан Андреево“. С неговото изграждане ще се изведе транзитния трафик извън града и ще се съкрати значително пътуването между АМ „Тракия“, Асеновград и Смолян.

Припомняме, че трасето е около 4,5 км, с габарит Г20 – две платна с по две ленти във всяка посока и средна разделителна ивица. Проектът включва изграждането и на едно много сериозно строително съоръжение – надлез над ж.п. линията Пловдив – Димитровград с височина от 10 метра и дължина 86 м.