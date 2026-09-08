Магистралите „Струма“ и „Тракия“ с временни ограничения на движението

Временна организация на движението се въвежда от днес до 11 септември в участъци от автомагистралите „Струма“ и „Тракия“ на територията на Софийска област заради косене, премахване на крайпътна растителност и почистване на окопи, съобщиха от АПИ.

На „Струма“ до 11 септември, между 8:00 и 16:00 ч., ще се косят тревните площи между пътните възли „Даскалово“ и „Долна Диканя“ – от 19-и до 37-и километър. Поетапно ще се ограничава достъпът до аварийната лента, без промяна за движението в активната и изпреварващата лента.

На 9 септември, от 9:00 до 16:00 ч., ще се почистват облицовани окопи при 8-и километър. Външната активна лента ще бъде ограничена, а трафикът ще преминава в свободните ленти при максимална скорост 80 км/ч.

По „Тракия“ днес, 8 септември, между 8:30 и 16:30 ч. ще се премахва крайпътна растителност при участъците от 0 до 5-и и от 29-и до 34-и километър. Поетапно ще се ограничава изпреварващата лента в двете посоки, като автомобилите ще преминават по свободните ленти.

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, съобразена скорост и да следват поставената пътна сигнализация.