Пловдив отбелязва 30 години Международен фолклорен фестивал

Пловдив отново ще завладее сърцата на жителите и гостите на града с едно от най-очакваните, цветни и обичани събития в културния календар. Вече три десетилетия Международният фолклорен фестивал показва традициите и красотата на танцовото изкуство от света на една сцена, създавайки незабравими емоции и мостове между културите. С огромен интерес от страна на вярната си публика, която всяка година с нетърпение очаква фестивалните дни, това лято събитието празнува своя забележителен 30-годишен юбилей.

Между 27 и 31 юли Пловдив ще диша в ритъма на фолклора. Предстои да бъде публикувана подробна информация за всеки един от съставите – участници, както и детайлната програма по дни за вечерните концерти. Както винаги, входът за всички събития е напълно свободен!

Програмата от 27 – 31 юли 2026 г. е изцяло в духана традицията. Всеки ден от 17:30 ч. започват фестивалните дефилета. Пъстрите дефилета на танцовите трупи ще тръгват от „Дом Левски“, ще преминават по Главната улица и ще стигат до откритата сцена на пл. „Стефан Стамболов“. Всеки ден от 18:00 ч. ще има концерти на открито. На сцената пред Общината (пл. „Стефан Стамболов“) съставите ще представят кратки откъси от своите програми. Всеки вечер от 20:00 ч. започват вечерните концерти на Античния театър, където магията на танците и музиката ще оживява под звездите на Пловдив.

Официалното откриване на XXX Международен фолклорен фестивал Пловдив 2026 е на 27 юли (понеделник), от 20:00 ч., на Античния театър. Пак там, в последния ден – 31 юли (петък), от 20:00 ч., ще се състои Гала-концертът и закриването.

Тази година градът под тепетата ще посрещне представителни фолклорни състави от шест държави от три континента. По традиция фестивалът се домакинства от български състав, като през 2026 г. тази чест и удоволствие се падат на емблематичния Фолклорен ансамбъл „Тракия“ – Пловдив.

Официалните участници, които ще представят богатството на своя фолклор, са:

Грузия – Студентски ансамбъл към Университета „Иване Джавахишвили“

Мексико – Фолклорен балет „Атенео Фуенте“

Перу – Перуански фолклорен балет „Ritmos del Tiempo“ („Ритми на времето“) – Златна компания

Румъния – Професионален фолклорен ансамбъл „Busuiocul“ („Босилек“)

Черна гора – Фолклорен ансамбъл „Zahumlje“ („Захумлие“)

България – Фолклорен ансамбъл „Тракия“ – Пловдив

XXX Международен фолклорен фестивал Пловдив 2026 се организира от Община Пловдив и е традиционна част от Културния календар на града.