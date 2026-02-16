Иззеха контрабандни цигари от „Столипиново“ и „Шекер махала“

ГрадътКварталиКриминалеНовини

16:28ч, понеделник, 16 февруари, 2026
Контрабандни цигари и тютюн са иззети при полицейски проверки в петък на територията на областния град. На два адреса в квартал „Столипиново“ полицаи от Шесто РУ установили да се съхраняват общо 3500 папироси от две фабрични марки, без български бандерол на кутиите.

Други 600 къса саморъчно свити цигари и 8 килограма нарязана тюютнева листна маса открили техни колеги при претърсване в къща в квартал „Шекер махала“.

Срещу обитателите на жилищата са започнати предварителни проверки за престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК.  

