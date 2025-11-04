„ОМ Етно Джаз Квартет“ гостува на „Камерна сцена Пловдив“

„Камерна сцена Пловдив“ кани пловдивчани и гости на града на един определено различен, но изключително въздействащ концерт. На 20 ноември 2025г.,четвъртък, от 19.00 часа в Първо студио на Радио Пловдив, публиката ще чуе и види „ОМ Етно Джаз Квартет“, познат и като Арт формация „ОМ“. Създадена от Николай Иванов през 1991г., „ОМ“ е първата българска етно-амбиент група, която и до сега остава без аналог в музикалното пространство, осъществявайки идеята за „cross culture” – синтетична музика с елементи от етно, джаз, ню-ейдж, амбиент, сакрална музика.

„OM Етно Джаз Квартет“ ще представят пиесите от проекта “Пътувам с вятъра“, в който солист е невероятната Христина Белева (гъдулка). Музика, етнически повлияна от различни културни наслагвани, като в основата са новите композиции, инспирирани от българския фолклор с нео- романтичен характер, преплетени с джаз и много импровизация. Музика, чиято цел е да води навътре към нашите дълбоки вътрешни пластове и носи хармония. С „ОМ” Николай Иванов реализира в музикална форма философията си за синтез на Изтока и Запада и глобалната „етнологизация” на изкуството днес.

„ОМ” използват инструменти от балканската традиция – тамбура, тарамбука, кавал, двоянка, тъпан, гайда, от Изтока-ситар, гхатам, табла, бамбо флейти, сас, деф, тар, гърлено пеене и др., като ги смесват с китара, пиано, ел. бас, електронни инструменти и компютърен програминг. Имат издадени албуми в Германия, Франция, Норвегия и Унгария, и са концертирали в повечето европейски страни, Близкия и Далечния Изток (Индия, Китай, Непал), както и в Африка. През 1996 г. „ОМ“ осъществяват най-високия концерт в света (Калапатар, 5345 м под Еверест), регистриран в Гинес.

„OM“ и Николай Иванов реализират записи с лейбълите ERDENKLANG,TUA rec., OZELA rec.(Germany), RFI, SUNSET (sampler), MK2 (sampler)-France, Periferic.rec. (Hungary), DS Music,Ave New,Vitality music –BG,UNIVERSUM musica. Голяма част от работата на формацията е в полето на филмовата музика. Над 50 документални и игрални филми с награди от Киев, Санкт Петербург, Москва, Мюнхен, Берлин, Монреал, Прага, Ню-Йорк, Посан, Бомбай, Хамбург, Берлин и др.

„ОМ Етно Джаз Квартет“ е в състав: Николай Иванов – клавишни, тамбура, флейти, вокал; Христина Белева – гъдулка; Марио Иванов – бас и Петър Йорданов Бъни – перкусия.

„Камерна сцена Пловдив“ се осъществява с подкрепата на община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2025 година.

Билети се продават на касите и в мрежата на EVENTIM, както и на място преди концерта.