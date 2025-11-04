Показаха българските евробанкноти

След конференцията „България на прага на еврозоната“, която се проведе в резиденция „Бояна“ и събра водещи европейски финансисти, председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард и управителят на БНБ Димитър Радев дадоха съвместна пресконференция.

Двамата представиха за първи път как ще изглеждат българските евробанкноти, които ще влязат в обращение от 1 януари 2026 г. Купюрите ще бъдат със стойности от 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро.

Кристин Лагард поздрави България за усилията по пътя към еврото, подчертавайки, че присъединяването бележи края на дълъг процес на реформи и началото на нов етап за страната.

От своя страна управителят на БНБ Димитър Радев заяви, че членството в еврозоната е резултат от последователни усилия и символ на задълбочена интеграция в Европейския съюз. Той благодари на ЕЦБ за подкрепата и увери, че България е готова да поеме новите отговорности, произтичащи от приемането на единната валута.

Радев подчерта, че България трябва да се върне към стриктна фискална дисциплина, за да запази репутацията си на финансова стабилност. Той припомни, че през 2025 г. страната поддържа 3% икономически растеж, 3,4% инфлация и едно от най-ниските нива на дълг в ЕС.

Според управителя на БНБ страната е осигурила достатъчно евробанкноти и монети за плавен преход още в първите часове на Новата година. През януари 2026 г. плащанията ще могат да се извършват и в лева, докато електронните разплащания ще преминат автоматично в евро.

„Банковата система е стабилна и напълно готова за старта на членството в еврозоната. Няма нужда от извънредна подготовка или притеснения“, увери Радев в заключение.

Снимки: Стопкадър