„Как луната загуби светлината си“ гостува в Пловдив

Националното турне на дипломантите от НАТФИЗ ще спре отново в Пловдив на 22 април. От 17:00 часа на сцената на Държавния куклен театър младите актьори ще представят спектакъла „Как луната загуби светлината си“ – част от проекта „Пътят към сцената“.

Постановката е по текст на Милица Недева и разказва вълшебна история за Луната, която споделя светлината си със звездите, за да сбъдват детски желания. Всичко обаче се променя, когато едно дете си пожелава нещо почти невъзможно. На сцената оживяват фантастични образи и светове – от трамвай и фар до космическа станция, създавайки приказно преживяване за малки и големи.

Събитието е част от национално турне, което представя дипломни спектакли в 13 града и дава шанс на младите таланти да се срещнат с публика извън столицата.

Паралелно с това, по повод своята 20-годишнина в България, Kaufland организира игра с награди. Компанията ще подари пет двойни билета за представлението на свои клиенти в Пловдив. Участието става чрез активиране на специален купон в Kaufland Card приложението в периода 6–8 април. Инициативата е част от кампанията на веригата, насочена към подкрепа на младите артисти и насърчаване на достъпа до култура.