България остава на дъното в ЕС по възприятие за корупция

България продължава да бъде сред страните с най-сериозни проблеми с корупцията в Европейския съюз. Това показва Индексът за възприятие на корупцията за 2025 г., публикуван от Transparency International, според който страната ни получава 40 точки – резултат под критичния праг от 50 и равен на този на Унгария.

Само за две години България е загубила пет точки – спад, който експертите определят като статистически значим и показателен за липсата на устойчиви мерки срещу корупционните практики.

Институционални слабости и натиск върху гражданския сектор

Докладът отчита, че през последната година гражданските организации са били подложени на атаки и опити за ограничаване на дейността им чрез законодателни инициативи и парламентарни структури с разследващи функции. Според анализа подобни действия подкопават прозрачността и доверието в институциите.

Кризата се задълбочава и от продължителната невъзможност да бъдат избрани ръководства на ключови регулатори, както и от закриването на Комисията за противодействие на корупцията след години на неефективна работа.

Сериозни въпросителни около стабилността на демократичните процеси предизвика и частичното касиране на парламентарните избори през 2024 г., когато Конституционният съд обяви избора на 17 депутати за незаконен.

Корупцията – пречка за бизнеса

Негативните ефекти се усещат и в икономиката. Над половината компании у нас определят корупцията като сериозен проблем за дейността си, а близо 90% я възприемат като широко разпространена. Често корупционният риск се превръща в предварително калкулиран фактор при обществени поръчки, административни процедури и инвестиционни решения.

Експертите предупреждават, че т.нар. „завладяване на държавата“ изкривява конкуренцията и дава предимство на фирми, свързани с мрежи за влияние, вместо на тези с по-добри икономически показатели. Това отблъсква инвеститорите и намалява предвидимостта на бизнес средата.

Изоставане и по пътя към ОИСР

Средният резултат за страните от ЕС е 62 точки, което оставя България на последно място в съюза. В контекста на кандидатурата за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие страната ни се нарежда на 35-о място от общо 38 държави.

Според Transparency International липсата на последователни реформи, политическата нестабилност и слабият институционален капацитет продължават да спират напредъка в борбата с корупцията. Без реално прилагане на антикорупционни механизми и гарантиране на върховенството на закона България рискува да задълбочи негативните тенденции както за демократичното управление, така и за икономическото развитие.

Как се изготвя индексът?

Индексът за възприятие на корупцията се публикува ежегодно от 1995 г. и обхваща 182 държави. Оценките се базират на данни от 13 независими източника, сред които Световната банка и Световният икономически форум, както и на анализи на експерти и представители на бизнеса.

Снимки: Снимка Трансперанси интернешънъл