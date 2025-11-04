Деметра Дулева представя „Авеню Версай“ в Пловдив

Срещата с авторката е част от Литературния салон Spirt & Spirit и фестивала Пловдив чете

Утре вечер, 4 ноември, от 19:00 ч. в клуб „Петното на Роршах“ пловдивчани ще се срещнат с писателката Деметра Дулева, която ще представи новия си роман „Авеню Версай“ (изд. „Хермес“). Събитието е част от Литературния салон „Spirt & Spirit“ и фестивала „Пловдив чете“, а модератор ще бъде Александър Секулов.

В „Авеню Версай“ Дулева продължава да изследва темите, които бележат творчеството ѝ – емиграцията, чувството за непринадлежност, личните свободи и любовта. Романът събира съдбите на осем души, затворени за три месеца в Париж по време на пандемията – хора от различни поколения, чийто живот се преплита неочаквано и болезнено. „Какво се случва, когато времето внезапно спре – това е въпросът, който ме вълнуваше най-силно“, казва авторката.

Деметра Дулева е филолог, писател и дипломат. Дебютният ѝ роман „Странстващият албатрос“ (2019) печели Награда „Перото“ за дебют и е номиниран за „Роман на годината“ на фонд „13 века България“. След него издава „Преобърнати съзвездия“ (2021), а сега „Авеню Версай“ доразгръща нейните големи теми за властта, свободата и човешката свързаност.

Събитието е с вход свободен. Начало – 19:00 ч., клуб „Петното на Роршах“