Граждани от „Тракия“ с подписка срещу изграждането на нов път

Местна гражданска инициатива твърди, че не е нужен нов път между булевардите „Освобождение“ и „Цариградско шосе“. Хората алармират, че проектът ще заличи и час от Ботаническата градина

Подписка на местна гражданска инициатива от район „Тракия“ ще бъде разгледана като точка 17 в дневния ред на предстоящата сесия на Общински съвет – Пловдив. Тя е насочена срещу проекта на Община Пловдив за изграждане на нов път. Става дума за продължението на бул. „Санкт Петербург“, от бул. „Освобождение“ до кръговото кръстовище на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „Ягодовско шосе“.

Жителите, подкрепили инициативата, изразяват категоричното си несъгласие с проекта. В мотивите си те посочват, че новият път ще доведе до трайни вреди за околната среда, увеличаване на шума и замърсяването, както и до влошаване на условията за живот на хората, живеещи в близост.

От приложените документи към сесията става ясно, че подписката е събирана след общо събрание на инициативния комитет в края на август т. г. В протокола от събранието те посочват, че съществува голяма успоредна пътна връзка по бул. „Цариградско шосе“ и бул. „Освобождение“, а новата ще доведе до унищожаването на част от Ботаническата градина на Пловдив.

В подписката са взели участие общо 362 души. Проверка на ГРАО обаче е установила, че коректните записи са 126.

Инициаторите настояват да бъдат разгледани алтернативни решения, включително рехабилитация и поддръжка на съществуващата пътна инфраструктура, които да удовлетворят транспортните нужди, без да се нанасят щети върху природата и околната среда. Те подчертават и необходимостта от възстановяване и поддържане на Ботаническата градина в района.

„Опазването на природата и здравето на хората трябва да бъдат приоритет пред бъдещите инфраструктурни проекти“, се посочва в подписката, внесена съгласно чл. 45, ал. 3 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Подписката е изпратена и до министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Припомняме, че според градската управа новият булевард е ключов елемент в реализирането на проекта за нова сграда на Математическата гимназия.