Гюров: Служебният кабинет „спаси“ 400 млн. евро по ПВУ

Служебното правителство е успяло да предотврати загубата на близо 400 млн. евро по второто и третото плащане от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), след като е договорило удължаване на сроковете с Европейската комисия. Това съобщи служебният премиер Андрей Гюров по време на съвместен брифинг с вицепремиера по европейските средства Мария Недина.

По думите му средствата са били под риск заради забавяне на ключови реформи – антикорупционното законодателство и механизма за независимо разследване на главния прокурор.

Гюров обясни, че при поемането на управлението в края на февруари кабинетът е бил изправен пред две основни задачи – да подаде искане за четвърто плащане по ПВУ и да спаси блокирани средства по предходните траншове.

„В началото на април поискахме 900 млн. евро по четвъртото плащане. По-важното е, че не се отказахме от 400 млн. евро, които вече бяха отписани от предишното управление“, заяви той.

Служебният премиер подчерта, че България е била на крачка от окончателен отказ от Европейската комисия за тези средства на 4 май. След интензивни преговори, водени от екипа на Мария Недина, обаче е постигнато удължаване на сроковете за изпълнение на ангажиментите.

От правителството увериха, че работата по необходимите реформи продължава, за да може страната да усвои пълния размер на средствата по ПВУ.

Снимка: Андрей Гюров/Фейсбук