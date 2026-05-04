Безплатно занаятчийско училище за деца в Стария Пловдив
Занаятчийското училище за деца от 10 до 17 години се провежда на „Улица на занаятите“ в Стария град
С финансовата подкрепа на Община Пловдив, Занаятчийска камара-Пловдив отново стартира реализирането на проект “Занаяти с бъдеще”, част от Културния календар на града. Той включва любимото за малки и големи „Занаятчийско училище“, което ще събере деца и майстори, които ще учат занаяти, ще творят заедно и ще пазят жив духа на българските традиции.
Обучителната програма е съобразена за деца от 10 до 17 годишна възраст и е разпределена на три групи. По време на своето обучение всяко дете посещава занятия само при един майстор, на всички посочени дати за съответната група. И тази година в Занаятчийско училище-Пловдив ще участват деца със синдром на Даун, защото вярваме, че занаятите създават пространство за общуване, творчество и подкрепа, в което всяко дете може да открие своите умения и защото вярваме, че занаятът е език, който всички разбираме.
Регионална занаятчийска камара – Пловдив
„Занаятчийското училище“ не е просто обучение, а преживяване. Участниците ще работят рамо до рамо с истински майстори, използвайки автентични инструменти и естествени материали. Децата ще създават свои собствени изделия от начало до край.
Всяко дете, завършило курса, получава официално признание „Сертификат“ за своите умения.
Място: „Улица на занаятите“ – Старинен Пловдив (ул. „Стръмна” № 1, 2 и 3).
Възраст: Деца и младежи от 10 до 17 години.
Часове на провеждане: от 09:50 ч. до 12:50 ч.
График на групите
Важно: Всеки ученик избира един майстор и посещава всички посочени дати за съответната група.
Първа група (април – юли) Това е най-продължителният курс, разпределен в следните дни:
- Април: 18 и 25
- Май: 09, 16 и 30
- Юни: 06, 13, 20 и 27
- Юли: 04
Втора група (септември – октомври) Есенен курс за тези, които искат да започнат учебната година с вдъхновение:
- Септември: 12 и 26
- Октомври: 03, 10, 17, 24 и 31
Трета група (юни – юли) Специализирана група за деца със синдром на Даун:
- Юни: 17 и 24
- Юли: 01, 08, 15, 22 и 29
Обучението се провежда в пет вълнуващи направления:
- Художествена керамика и мозайки
- Художествена обработка на дърво и дърворезба
- Художествени тъкани (работа на хоризонтален и вертикален стан)
- Традиционно изписване на яйца и керамика
- Художествени тъкани (мокро и сухо плъстене)
Информация и записване
Обучението е напълно безплатно!
За да се включите, е необходимо да подадете заявление-декларация на e-mail: [email protected] или в офиса на РЗК-Пловдив. Пълна информация за проекта тук: https://rzkplovdiv.com/zanayatchijsko-uchilisthe-plovdiv-2026g/
Станете част от „Занаяти с бъдеще" – където знанието се предава от ръка на ръка, а традицията оживява!