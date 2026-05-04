Безплатно занаятчийско училище за деца в Стария Пловдив

Занаятчийското училище за деца от 10 до 17 години се провежда на „Улица на занаятите“ в Стария град

С финансовата подкрепа на Община Пловдив, Занаятчийска камара-Пловдив отново стартира реализирането на проект “Занаяти с бъдеще”, част от Културния календар на града. Той включва любимото за малки и големи „Занаятчийско училище“, което ще събере деца и майстори, които ще учат занаяти, ще творят заедно и ще пазят жив духа на българските традиции.

Обучителната програма е съобразена за деца от 10 до 17 годишна възраст и е разпределена на три групи. По време на своето обучение всяко дете посещава занятия само при един майстор, на всички посочени дати за съответната група. И тази година в Занаятчийско училище-Пловдив ще участват деца със синдром на Даун, защото вярваме, че занаятите създават пространство за общуване, творчество и подкрепа, в което всяко дете може да открие своите умения и защото вярваме, че занаятът е език, който всички разбираме.

Превърнете свободното време на вашето дете в приключение сред магията на традициите! Регионална занаятчийска камара – Пловдивкани малките творци да се докоснат до корените ни и да открият своя талант в сърцето на Стария град.

„Занаятчийското училище“ не е просто обучение, а преживяване. Участниците ще работят рамо до рамо с истински майстори, използвайки автентични инструменти и естествени материали. Децата ще създават свои собствени изделия от начало до край.

Всяко дете, завършило курса, получава официално признание „Сертификат“ за своите умения.

Място: „Улица на занаятите“ – Старинен Пловдив (ул. „Стръмна” № 1, 2 и 3).

Възраст: Деца и младежи от 10 до 17 години.

Часове на провеждане: от 09:50 ч. до 12:50 ч.

График на групите

Важно: Всеки ученик избира един майстор и посещава всички посочени дати за съответната група.

Първа група (април – юли) Това е най-продължителният курс, разпределен в следните дни:

Април: 18 и 25

18 и 25 Май: 09, 16 и 30

09, 16 и 30 Юни: 06, 13, 20 и 27

06, 13, 20 и 27 Юли: 04

Втора група (септември – октомври) Есенен курс за тези, които искат да започнат учебната година с вдъхновение:

Септември: 12 и 26

12 и 26 Октомври: 03, 10, 17, 24 и 31

Трета група (юни – юли) Специализирана група за деца със синдром на Даун:

Юни: 17 и 24

17 и 24 Юли: 01, 08, 15, 22 и 29

Обучението се провежда в пет вълнуващи направления:

Художествена керамика и мозайки Художествена обработка на дърво и дърворезба Художествени тъкани (работа на хоризонтален и вертикален стан) Традиционно изписване на яйца и керамика Художествени тъкани (мокро и сухо плъстене)

Информация и записване

Обучението е напълно безплатно!

За да се включите, е необходимо да подадете заявление-декларация на e-mail: [email protected] или в офиса на РЗК-Пловдив. Пълна информация за проекта тук: https://rzkplovdiv.com/zanayatchijsko-uchilisthe-plovdiv-2026g/

Станете част от „Занаяти с бъдеще“ – където знанието се предава от ръка на ръка, а традицията оживява!