Братската могила отваря врати за два дни

Мемориалният комплекс „Братска могила“ в Пловдив ще посрещне на 3 и 4 септември 2025 г. посетители с богата културна програма, специално подготвена от район „Западен“ с подкрепата на Регионалния исторически музей – Пловдив и Камарата на архитектите в Пловдив. Събитието е с вход свободен, а партньор на инициативата е „Джаз концерт на свещи“.

Комплексът ще бъде отворен за посещения в часовия диапазон от 10:00 до 21:00 ч., като всеки ще има възможност да разгледа интериора на емблематичния паметник и да научи повече за неговата история, художествена стойност и място в българската културна памет.

Братската могила – паметник с глас

Открит на 3 септември 1974 г., мемориалът представлява уникален синтез между архитектура, монументално изкуство и градоустройство. Въпреки че е бил затворен повече от три десетилетия, „Братска могила“ остава значим символ и обект на интерес както сред пловдивчани, така и сред специалисти в областта на архитектурата и изкуството.

Двудневната програма цели не само да отвори физически вратите на комплекса, но и да повдигне въпроси за неговото настояще и бъдеще: Какво представлява паметникът днес? Кой го е създал? Може ли да бъде реставриран? И как съвременното общество да изгради мост между миналото и настоящето?

ЛЕКЦИОННА ПРОГРАМА

3 септември (сряда)

18:00 ч. – Д-р Видин Сукарев: „Историческият контекст на паметника и неговата роля в градската памет“

18:30 ч. – Арх. Чавдар Тенев: „Архитектурата като монументално изкуство"

4 септември (четвъртък)

18:00 ч. – Доц. д-р Живка Валявичарска: „Монументалната скулптура в комплекса и творчеството на Любомир Далчев“

18:30 ч. – Саркис Нерсесян и Евелина Петкова: „Процес и форма в скулптурите на Любомир Далчев"

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА

Светлинна инсталация – ще подчертае уникалните архитектурни линии на монумента, създавайки вълнуваща визуална атмосфера в часовете след залез.

Музикални изпълнения преди лекциите:

3 септември, 17:30 ч. – ASHA & I’Ko (Ани Шаркова – вокал, Илиан Колев – китара)

4 септември, 17:30 ч. – Красимира Паурова (цигулка)

Събитието предлага възможност за едно ново осмисляне на културното наследство на Пловдив, чрез среща на миналото с настоящето – в диалог между история, архитектура, изкуство и музика. Не го пропускайте!