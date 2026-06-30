Жена е открита мъртва пред блок в квартал „Тракия“

Жена е била намерена мъртва тази сутрин пред жилищен блок в квартал „Тракия“ в Пловдив.

По първоначална информация на разследващите се работи по версия за самоубийство. На място са извършени огледи от екипи на полицията и Спешна помощ. Към момента няма данни за упражнено насилие или за намеса на друго лице.

Обстоятелствата около случая се изясняват в рамките на започналата проверка. Засега не е съобщено дали е открито предсмъртно писмо.

През последните месеци в Пловдив бяха регистрирани и други подобни трагични случаи. Официална статистика за броя на самоубийствата в България от началото на 2026 г. все още не е публикувана. Последните данни на Националния статистически институт са за 2025 г., а обобщената информация за настоящата година се очаква през 2027 г.