Издирва се 76-годишна пловдивчанка

Възрастната жена е в неизвестност шести ден, а със съгласието на нейни близки полицията предоставя следната информация:

Пенка Проданова Ангелова е висока около 160 см, със слабо телосложение, леко прегърбена и добре подвижна. Има сини очи и къса светлокестенява коса. За последно е била забелязана около 11.30 ч. на 8 октомври, в близост до хранителен магазин на ул. „Пантелей Генов“ в квартал „Захарна фабрика“ в Пловдив. По предварителна информация тогава жената е била облечена с черен спортен екип и тъмносин шушляков елек с червена подплата.

Хората, които разполагат с информация за издирваната, могат да сигнализират в дежурната част на Трето РУ – Пловдив на тел. : 032/ 932 003, в най-близкото поделение на МВР или на тел. 112.