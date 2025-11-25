Задържаха за 72 ч. шофьора на камиона, убил семейството на Околовръстното

Окръжна прокуратура привлече като обвиняем Д.Д., на 24 г., за това, че снощи на Околовръстния път на Пловдив, при управление на товарен автомобил, е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на семейство – 41-годишен мъж, 43-годишна жена и 14-годишно момиче, като деянието представлява особено тежък случай.

С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият Д.Д. е задържан за срок до 72 часа. Отнето му е и свидетелството за управление на моторно превозно средство с акт на Окръжна прокуратура – Пловдив. Възложени са проверки на дейността на търговското дружество, ползвало товарния камион – влекач, на Инспекцията по труда и на Държавна агенция „Автомобилна администрация“. В лекия автомобил е пътувала и другата дъщеря на семейството – 7-годишно момиче, която е оцеляла при инцидента и в момента е в болница в тежко състояние.

На 28 ноември 2025 г. Окръжна прокуратура – Пловдив ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия Д.Д. По досъдебното производство се извършват активни действия по разследването.