Напрежение и реакции след тройната трагедия с настояване за незабавни мерки по безопасност и ускорено разширение на шосето

Късно снощи на кръстовището между околовръстния път на Пловдив и пътя за село Марково беше регистриран тежък пътен инцидент. Както ви съобщихме по-рано Катастрофа на Oколовръстното на Пловдив взе три жертви. Трагичният инцидент поставя въпроса за безопасността на пътната инфраструктура в Пловдив и региона в остър фокус. Поредната трагедия на пътя убиец предизвика силно гражданско напрежение и бурни реакции с настояване за незабавни мерки по безопасност и ускорено разширение на шосето. Ако държавата и отговорните институции не действат бързо, натискът и общественото напрежение ще прераснат в протестни действия и блокади.

Бизнесът реагира: декларация и готовност за протести

Сдружението „Бизнесът за Пловдив“ излезе с официална позиция, в която определя околовръстното шосе като „системен риск за живота на гражданите вследствие на лоши инженерни решения и институционално бездействие“.

Организацията настоява за:

незабавно премахване на мантинелите, които стесняват пътното платно и увеличават риска от челен удар;

незабавно стартиране на проекта за второ платно на околовръстното;

на околовръстното; ясен график от МРРБ и АПИ с отчет по изпълнението.

Сдружението заявява готовност за протести, ако действия от страна на държавата не последват в кратки срокове.

Позиция на Илиян Филипов: „Този ремонт превърна пътя в капан“

Бизнесменът Илиян Филипов – член на Управителния съвет на сдружението и един от най-активните гласове по темата през последните години – реагира остро след трагедията.

„Пловдив отново осъмна с трагедия. Трима загубиха живота си заради път, за който повече от 10 години слушаме обещания, проекти и оправдания – а реалност няма. Вместо разширение получихме безумен ремонт, който стесни габарита и превърна и без това опасния път в капан.“

Той подчертава, че мантинелите правят избягването на насрещно движещо се превозно средство невъзможно, а това според него е пряка причина за челните сблъсъци, включително за този от снощи.

„Докато институциите бавят, прехвърлят папки и обещават – хора умират. Не можем повече да мълчим. Държавата трябва да действа сега — не след търг, не след нова процедура, а незабавно.“

