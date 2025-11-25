АктуалноБотев ПдГласовеГрадътИзбор на редактораКриминалеМненияНовини

Бизнесът и гражданите: Затваряйте Околовръстното на Пловдив

Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 16:53ч, вторник, 25 ноември, 2025
премахване на мантинели

Напрежение и реакции след тройната трагедия с настояване за незабавни мерки по безопасност и ускорено разширение на шосето

Късно снощи на кръстовището между околовръстния път на Пловдив и пътя за село Марково беше регистриран тежък пътен инцидент. Както ви съобщихме по-рано Катастрофа на Oколовръстното на Пловдив взе три жертви. Трагичният инцидент поставя въпроса за безопасността на пътната инфраструктура в Пловдив и региона в остър фокус. Поредната трагедия на пътя убиец предизвика силно гражданско напрежение и бурни реакции с настояване за незабавни мерки по безопасност и ускорено разширение на шосето. Ако държавата и отговорните институции не действат бързо, натискът и общественото напрежение ще прераснат в протестни действия и блокади.

Бизнесът реагира: декларация и готовност за протести

Сдружението „Бизнесът за Пловдив“ излезе с официална позиция, в която определя околовръстното шосе като „системен риск за живота на гражданите вследствие на лоши инженерни решения и институционално бездействие“.

Организацията настоява за:

  • незабавно премахване на мантинелите, които стесняват пътното платно и увеличават риска от челен удар;
  • незабавно стартиране на проекта за второ платно на околовръстното;
  • ясен график от МРРБ и АПИ с отчет по изпълнението.

Сдружението заявява готовност за протести, ако действия от страна на държавата не последват в кратки срокове.

Позиция на Илиян Филипов: „Този ремонт превърна пътя в капан“

Бизнесменът Илиян Филипов – член на Управителния съвет на сдружението и един от най-активните гласове по темата през последните години – реагира остро след трагедията.

Пловдив отново осъмна с трагедия. Трима загубиха живота си заради път, за който повече от 10 години слушаме обещания, проекти и оправдания – а реалност няма. Вместо разширение получихме безумен ремонт, който стесни габарита и превърна и без това опасния път в капан.

Той подчертава, че мантинелите правят избягването на насрещно движещо се превозно средство невъзможно, а това според него е пряка причина за челните сблъсъци, включително за този от снощи.

„Докато институциите бавят, прехвърлят папки и обещават – хора умират. Не можем повече да мълчим. Държавата трябва да действа сега — не след търг, не след нова процедура, а незабавно.“

1 минута
