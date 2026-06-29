Задържаха мъж с над половин килограм фентанил на АМ „Тракия“

Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем А.К., на 36 г., за това, че на 26.06.2026 г., на автомагистрала „Тракия“, близо до разклона за с. Трилистник, обл. Пловдив, в лек автомобил, без надлежно разрешително държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество – препарат, съдържащ психоактивното вещество – фентанил, с общо тегло 505 грама на обща стойност 30 993 евро – престъпление по чл. 354а ал.1 пр. 1 от Наказателния кодекс.

На 26 юни 2026 г. на автомагистрала „Тракия“, близо до разклона за с. Трилистник, обл. Пловдив, полицейски патрул спрял за проверка лек автомобил, управляван от А.К. Колата се е движела в посока от гр. София към гр. Бургас.

При извършването на проверката в багажника на автомобила бил открит пътен сак, в който имало плик, облепен с черно тиксо, а в него се намирало горепосоченото количество наркотично вещество.

При извършения полеви наркотест то е реагирало на фентанил с общо тегло 505 грама на обща стойност 30 993 евро.

Обвиняемият А.К. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Извършват се действия по разследването.