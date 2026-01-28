Задържаха двама дилъри в Пловдив

Иззеха над половин килограм наркотици при две специализирани полицейски операции в града

Над половин килограм различни наркотици са били иззети при две специализирани полицейски операции в Пловдив през последните дни. Акциите са проведени от служители на отдел „Криминална полиция“ и Пето районно управление под надзора на Окръжната прокуратура.

При първата акция криминалисти са задържали 29-годишен мъж в момент на сделка с марихуана. При личен обиск и претърсване в дома му са открити над 240 грама марихуана, електронна везна и други доказателства за разпространение на наркотици.

В отделна операция служители на Пето РУ са заловили 44-годишен мъж, у когото са открити близо 124 грама марихуана, подобно количество метамфетамин, около 52 грама амфетамин и близо 5 грама кокаин.

Срещу двамата са образувани досъдебно и бързо производство за разпространение на високорискови наркотични вещества. С постановления на Окръжната прокуратура те са привлечени като обвиняеми, а задържането им е удължено до 72 часа.