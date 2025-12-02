Апелативният съд в Пловдив остави в ареста обвиняем за притежание на наркотици

Апелативният съд – Пловдив потвърди взетата от Окръжния съд мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо К. Ч., срещу когото е образувано бързо производство. Той е обвинен, че на 25 ноември 2025 г., в района на село Кърнаре, община Карлово, при полицейска акция е бил заловен с наркотични вещества, предназначени за разпространение.

При проведените претърсвания и обиск в дома и у обвиняемия са открити и иззети общо 1739 грама марихуана, оценени на 34 784 лева.

Според апелативните магистрати, въпреки че разследването е в начален етап, събраните доказателства – включително свидетелски показания и протоколи за извършените процесуално-следствени действия – сочат висока степен на съпричастност на обвиняемия към престъплението.

Съдът прие, че ако бъде наложена по-лека мярка, съществува опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление, особено предвид количеството на иззетите наркотици и данните за разпространение.

Определението на Апелативния съд е окончателно.