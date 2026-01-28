Парламентът закри КПК

Парламентът окончателно закри Антикорупционната комисия, която вече няма да съществува като самостоятелен орган. С гласовете на ГЕРБ и подкрепата на ДПС–Ново начало, БСП и ИТН функциите на КПК бяха преразпределени между Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Сметната палата.

Депутатите обсъждат на второ четене закриването на КПК

Промяната на практика не води до съкращения – служителите на комисията ще бъдат прехвърлени в новите структури. Висящите производства преминават към ГДБОП, а архивите от оперативния отчет ще бъдат предадени на ДАНС.

Първоначалното намерение част от информацията да бъде унищожена предизвика остра реакция от опозицията и в крайна сметка бе оттеглено. Решението нищо да не се заличава дойде на фона на опасения, че натрупаните през годините данни – събрани при разширени правомощия за наблюдение и разследване – могат да бъдат използвани за други цели.