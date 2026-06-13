Програмата на „Пловдив чете“ за 13 юни 2026 г.

Среща с Мария Донева, изложба за 35-годишнината на „Литературен вестник“, разговор за дистопиите и специална вечер с Георги Господинов са сред акцентите в съботната програма на фестивала.

Вторият ден на фестивала „Пловдив чете“ предлага богата програма с литературни срещи, изложба и кино, които ще съберат автори, читатели и почитатели на съвременната българска литература на различни локации в Пловдив.

Началото е в 11:00 часа в Студио 1 на Радио Пловдив, където на живо ще бъде излъчено предаването „Преге“ с водещ Младен Влашки. Специален гост ще бъде поетесата и писател Мария Донева, която ще представи новата си стихосбирка „Искам да се обадя на майка по телефона“. Предаването ще бъде с публика в студиото, а след края му са предвидени въпроси от присъстващите и раздаване на автографи. Организаторите уточняват, че вратите ще бъдат затворени в 10:55 часа и след този час достъп до залата няма да бъде възможен.

От 16:00 часа в Дома на науката и техниката ще бъде открита изложбата „Литературен вестник на 35 години“. В събитието ще участват Ани Бурова, Мария Калинова, Георги Господинов, Антон Стайков и Свобода Цекова. Изложбата се реализира в партньорство с Народна библиотека „Иван Вазов“.

В 17:30 часа клуб Fargo ще бъде домакин на гостуващото събитие „Литературни срещи 2026: Дистопии и съпротива“. В разговора, воден от Тодора Радева, ще се включат писателите Благой Д. Иванов и Мартин Касабов, които ще обсъдят мястото на дистопичната литература и съпротивата като литературен и обществен феномен.

Финалът на деня е от 19:00 часа в LUCKY – Дом на киното с прожекцията на „Естествен филм“ – кратък и различен портрет на Георги Господинов. След прожекцията зрителите ще могат да се включат в разговор за творческия път на автора, за поетическите му начала и за знаковата стихосбирка „Черешата на един народ“, издадена преди 30 години, както и за връзката ѝ с появата на романа „Естествен роман“.

В дискусията ще участват носителят на Международната награда „Букър“ за 2023 година Георги Господинов и режисьорът на филма Калина Николова, а модератор ще бъде Владислав Севов.

И на 13 юни всички събития от програмата на „Пловдив чете“ са с вход свободен.