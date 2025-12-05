В хода на процесуално-следствените действия под наблюдение на Окръжна прокуратура – Пловдив от извършителите са иззети марихуана и кокаин

Специализираните полицейски операции се проведени тази седмица, след придобити първоначални данни за младежи на 23 и 21 години, които се занимават с разпространение на наркотични вещества на територията на Пловдив.

В понеделник по-възрастният бил спрян на улицата, а при последвалите личен обиск и претърсване на адреса му са конфискувани зелена тревиста маса, 2 електронни везни и други доказателства. След експертна справка е установен видът на иззетия наркотик – марихуана, с общ грамаж над 113 грама.

При подобна акция вчера е пресечена незаконната дейност и на 21-годишния. Той бил засечен с лекия си автомобил, в който превозвал пакет с около 109 грама бяло прахообразно вещество, реагирало на кокаин. Срещу извършителите са образувани бързи производства по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс. С постановление на наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура двамата са привлечени като обвиняеми и приведени в ареста за срок до 72 часа.