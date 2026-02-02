Претърсвания и в Пловдив при акцията срещу „Замунда“, „Арена“ и „Зелка“

Трима души са обвинени след мащабна международна операция срещу българските пиратски сайтове „Арена“, „Замунда“ и „Зелка“, проведена с участието на ДАНС, ГДБОП, Европол и американски служби.

Проверени са 44 обекта и са извършени 30 претърсвания, включително в Пловдив. Претърсени са и офиси на фирми. Образувани са четири досъдебни производства под наблюдението на Софийската градска прокуратура.

Край на филмите от Замунда

Разследването е за нарушения на авторските права и пране на пари. По първоначални данни финансови трансакции на свързано с обвиняемите дружество водят до българин, който излежава 12-годишна присъда в САЩ за пране на средства чрез криптоактиви.

Назначена е експертиза на иззетата техника, а разследващите проследяват съмнителни финансови потоци в и извън Европейския съюз. Според институциите операцията цели не само спирането на платформите, но и подобряване на имиджа на България, която от години е в списък 301 за недостатъчни мерки срещу онлайн пиратството.