Няма пари за довършването на Античния форум

Община Пловдив пусна обществена поръчка за реставрация, консервация и социализация на източната и южна части от Античния форум на Пловдив на стойност 10 милиона евро, но не разполага с въпросните средства за дейностите. Това стана ясно на днешното представяне на идейната разработка на арх. Венета Петкова и доц. д-р Иво Топалилов.

Желанието на двамата специалисти е през реализацията на концепцията им за незавършената част от Агората на Филипопол е да покажат един от най-интересните за древния град етапи- първият строителен период. Това е времето на така наречената „пясъчна архитектура“ и говори за римските строителни стандарти от средата на Втори век след Христа до началото на Трети. На място има открити около 200 архитектурни елемента в римо-дорийски стил, които дават 100-процентова информация за обекта.

Планира се изграждане на нова към археологията, от запад. Ще бъдат вдигнати 4 колони на височина. Предвижда се поставянето на театрални пейки, 3D мапинг върху сградата на Пощата, фоново и художествено осветление, озеленяване. Ще има множество информационни елементи. Част от артефактите ще бъдат разположени в лапидарна експозиция.

Подходът на реставрация, консервация и социализация ще съвпада с начина, по който са оформени вече реализираните проекти на Форум Запад и Форум Север. Голямата загадка остава Централна поща, чиято гигантска сграда стърчи в средата на Агората, на много места в тотално неугледно състояние. Като например огромната източна тераса от масивното здание, която буквално визи над югоизточната част от Форума.

Бъдещето на Пощата тепърва ще се изяснява. Ще трябва да се изясни и начинът, по който градската власт ще осигури нужните за реализирането на проекта 10 милиона евро, тъй като на този етап това е най-голямата неизвестна- обявената от администрацията процедура е с неосигурено финансиране.

„Ще търсим пари от държавата чрез постановление на Министерски съвет“, коментира кметът Костадин Димитров.