Пиян вилня в хипермаркет на ул. „Брезовско шосе“

На сигнал за агресивен посетител в търговски обект се отзовали вчера полицаи от Трето РУ в Пловдив.

Около 14 ч. тяхното съдействие било потърсено от охранители на хипермаркет на ул. „Брезовско шосе“, след като мъж във видимо нетрезво състояние започнал да отправя обиди и заплахи към тях и персонала. По време на проверката извършителят – 54-годишен старозагорец, продължил да се държи неприемливо и спрямо униформените. Той е отведен за едно денонощие в сградата на районното управление, а направеният му тест с дрегер отчел наличие на над 2,6 промила.

За грубото нарушение на обществения ред и оказана съпротива на длъжностни лица срещу мъжа е започнато бързо производство – престъпление по чл. 325, ал. 2 от НК.