До лятото Пловдив ще има най-големия на Балканите велопарк

Скоро в Пловдив започва изграждането на най-големия и съвременен на Балканите велопарк за планинско колоездене в градска среда. Кметът и избраната в обществената поръчка по проекта фирма изпълнител подписаха договора за реализирането на пълното преобразяване на съществуващия западно от Братската могила Велопарк Пловдив. Общината ще инвестира 700 хиляди лева в дейностите, които ще стартират с началото на пролетта и ще бъдат изпълнени на 100 процента за около 3 месеца. Още това лято Пловдив ще може да посрещне първите големи национални състезания по дисциплината “Пъмп трак”, а амбицията е градът да кандидатства за кръг от световното първенство.

„Сключваме договор с фирмата изпълнител и още това лято Пловдив ще се гордее с най-големия комплекс за планинско колоездене в градски условия на Балканите“, каза кметът Костадин Димитров.

„Наесен ще посрещнем кръг от националния шампионат по“Пъмп трак”. Амбицията е домакинство на състезания от световен ранг“, каза един от двигателите на идеята за осъвременяването на Велопарк Пловдив Владимир Конушлиев от пловдивския клуб за планинско колоездене „Крива спица“.

Той припомни историята на създаването на Велопарк Пловдив близо до Розариума с доброволчески усилия преди повече от 15 години. Той се намира върху 4 декара поляна в самата паркова среда, а това лято освен модернизирането на самите трасета за планинско колоездене, ще бъде преобразена и цялата зона.

И след завършването на проекта байкпаркът ще бъде отворен за свободно ползване от всички колоездачи 24 часа в денонощието, както винаги е бил. С тази разлика, че вече ще има перфектно осветление за каране и в тъмните часове.

„Велопарк беше първият и дълго време най-добрият байк парк за планинско колоездене в градска среда в България преди 15 години, когато го направихме с доброволци и го дарихме на общината. Днес вече не е така. Целта ни е това място тук отново да е №1 в страната като големина и условия още това лято“, добави Конушлиев.

Добромир Добрев от фирмата изпълнител на проекта Байквенчърс ООД, която е представител на швейцарската Velosolutions, разкри как ще бъде модернизиран байкпаркът.

“ Ще се изгради “Пъмп трак” със специализирано дълготрайно асфалтово покритие с дължина 280м и заета площ 1500 кв. м. трасе с разнообразни завои, бабуни и скокове, подходящо за широк спектър възрасти и умения. Проектът включва още детски “пъмп трак” с размери от 300-350 кв.м. – умалена версия на същия тип съоръжение, подходящо за най-малките колоездачи, стратегически позиционирано на входната точка на парка. Има още две зони с Фрийстайл съоръжения – за начинаещи и напредващи предлагаща две или три линии с различни по големина и дължина скокове за учене и развиване на уменията, тип тейбъл топ, изработени от импрегниран дървен материал и стабилизирана почва. Планирано е и изграждането на “Скил Зона” с естествени пътеки за развитие на умения – интегрирани в зелена среда естествени пътеки с разнообразни препятствия от планинското колоездене. В проекта са включени и изграждане на алейна мрежа, осветление, озеленяване и напоителна система, и кътове за отдих и други дейности“, разказа Добромир Добрев.

Байквенчърс ООД е франчайз на най-голямата фирма в света за изграждане на инфраструктура за планинско колоездене в градски условия Velosolutions. Швейцарска компания има представителства в цял свят. Те са безспорният световен лидер в областта на проектиране и изграждане на инфраструктура за планинско колоездене, както в градска, така и планинска среда. Тя е първата компания в света, която разработва технология за изграждане на “пъмп трак” – специализирана писта за планинско колоездене в градски условия със специално асфалтово покритие. То е разработено със специални свойства за гладкост, еластичност, не изисква поддръжка, интегрира се в зелена среда и може да се кара с колела, тротинетки, скейтборд, кънки, инвалидни колички.