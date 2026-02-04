Затруднено движение по мостовете на Пловдив

Район „Северен“ предупреди за ремонтите два дни след началото им

Временни затруднения в движението по няколко ключови мостови съоръжения в Пловдив вече са факт, след като строително-монтажни дейности са в ход от началото на седмицата. Информацията от район „Северен“ обаче беше разпространена два дни след старта на ремонтите.

Според официалното съобщение в периода от 2 до 8 февруари 2026 г. се извършва демонтаж на увредени при пътнотранспортни произшествия ограничителни системи и монтаж на нови такива.

Дейностите обхващат:

моста на бул. „Васил Априлов“

моста на ул. „Победа“

моста на бул. „Цар Борис III Обединител“

мост „Адата“

Засегнатите съоръжения са сред най-натоварените транспортни връзки в града, а районната администрация предупреждава за възможни забавяния и временни затруднения в движението. Предупреждението обаче идва, след като част от трафика вече беше пренасочен на практика без предварителна информация към гражданите.

За допълнителна информация от район „Северен“ насочват към ОП „Организация и контрол на транспорта“ на телефон 032/660-668.

Остава въпросът защо гражданите не бяха информирани своевременно за ремонтите по едни от най-натоварените мостове в Пловдив.