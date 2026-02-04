Затруднено движение по мостовете на Пловдив

Район „Северен“ предупреди за ремонтите два дни след началото им
Временни затруднения в движението по няколко ключови мостови съоръжения в Пловдив вече са факт, след като строително-монтажни дейности са в ход от началото на седмицата. Информацията от район „Северен“ обаче беше разпространена два дни след старта на ремонтите.
Според официалното съобщение в периода от 2 до 8 февруари 2026 г. се извършва демонтаж на увредени при пътнотранспортни произшествия ограничителни системи и монтаж на нови такива.
Дейностите обхващат:
- моста на бул. „Васил Априлов“
- моста на ул. „Победа“
- моста на бул. „Цар Борис III Обединител“
- мост „Адата“
Засегнатите съоръжения са сред най-натоварените транспортни връзки в града, а районната администрация предупреждава за възможни забавяния и временни затруднения в движението. Предупреждението обаче идва, след като част от трафика вече беше пренасочен на практика без предварителна информация към гражданите.
За допълнителна информация от район „Северен“ насочват към ОП „Организация и контрол на транспорта“ на телефон 032/660-668.