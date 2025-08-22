Обвиненият за убийството в Първомай застава пред съда

Задържаният в Студентски град за убийството в Първомай Ивелин Ц. застава пред пловдивския съд днес. Окръжните магистрати под тепетата ще преценят дали да го оставят за постоянно в ареста в първо заседания по мярката за неотклонение на обвинения в тежкото престъпление 21-годишен мъж от Варна.

Припомняме, че в началото на седмицата убийството на Димитрина в дома й потресе град Първомай. Съпругата на местен полицай бе наръгана смъртоносно с нож в областта на врата и издъхна от кръвозагуба. Тялото й бе открито от 18-годишния й сън, който по време на престъплението е бил в семейната къща. Според прокуратурата мотивът на Ивелин е личен- той е имал отношения с дъщерята на Димитрина, която е студентка в Пловдив.