МВР търси спонсорите на провокаторите от протеста на 1 декември

В столичния квартал „Люлин“ полицията е извършила действия по линия на разследване, насочено към няколко заложни къщи, съобщава Nova. Според първоначалната информация проверките са част от опитите на МВР да установи дали именно от тези обекти е тръгнало финансиране към групи младежи, които миналата седмица предизвикаха ескалация по време на масовия антиправителствен протест в София.

Изслушват Даниел Митов за безредиците на протеста

Напрежението се изостри, когато по време на демонстрацията групи момчета започнаха да хвърлят различни предмети по полицаите, а наоколо пламнаха кофи за боклук в района на централата на „ДПС – Ново начало“. Щети имаше и по офис на ГЕРБ на бул. „Дондуков“. Полицията не реагира веднага, като впоследствие обясни, че пряка намеса е можела да доведе до по-сериозни сблъсъци. По-късно бяха задържани десетки хора, но само малка част от тях получиха обвинения.

71 са арестуваните в София след протеста

Още на следващия ден ръководството на СДВР посочи, че разследването върви и в посока финансово подпомагане на провокаторите. Полицията публикува снимки на големи суми пари, придружени с бележки с названия на улици. По думите на разследващите това можело да е схема за раздаване на пари на различни локации в центъра на града. В един от задържаните – Симеон Петров – били намерени 31 хиляди лева. Той твърди, че парите са напълно законни и са свързани с дейността му по управление на апартаменти под наем.

Към момента МВР не е публикувало официална информация за операцията в „Люлин“. Според Nova в действията участват екипи на специализираното звено „Кобра“.