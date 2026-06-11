Втора гореща вълна връхлита Западна Европа.

Ще се размине ли България с екстремните жеги?

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) предупреждава за втора мощна гореща вълна, която ще обхване Западна Европа в периода от 13 до 18 юни. Очаква се т.нар. „топлинен купол“ отново да донесе екстремно високи температури в редица държави, докато България ще остане встрани от най-сериозните горещини.

Според прогнозите горещ въздух от Северна Африка ще блокира навлизането на по-хладни атлантически маси, създавайки условия за продължителни жеги. Най-засегнати ще бъдат Франция, Испания, Белгия, Нидерландия и части от Обединеното кралство, където температурите в Южна Франция и Испания отново се очаква да достигнат и дори да надхвърлят 38–40 градуса.

У нас обаче времето ще следва различен сценарий. Около 12–13 юни през страната ще премине студен атмосферен фронт от северозапад, който ще донесе интензивни валежи, гръмотевични бури и чувствително понижение на температурите до 20–25 градуса.

След преминаването на фронта времето бързо ще се стабилизира. В периода между 13 и 18 юни се очакват предимно слънчеви дни с типични за юни летни температури между 27 и 33 градуса. Засега прогнозите не сочат навлизане на екстремните жеги над 35 градуса в България, като те ще останат концентрирани основно в западните части на Европа.

Метеоролозите все пак съветват гражданите да следят актуалните прогнози, тъй като атмосферната обстановка през юни остава динамична и е възможно промени в развитието на синоптичната ситуация.