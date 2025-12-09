Galeriata представя абстрактните рисунки на Калина Терзиева в Пловдив

Независимото пространство за изкуство Galeriata открива новата изложба на Калина Терзиева, посветена на абстрактната рисунка. Експозицията ще бъде достъпна за посетители от 11 декември 2025 г. до 11 януари 2026 г., като официалното откриване е насрочено за 11 декември, 19:00 ч. на ул. „Райко Даскалов“ 73 в Пловдив.

Изложбата включва серии от рисунки върху хартия в малък, среден и голям формат, изпълнени с течен акварел и акрил. Терзиева определя своя подход като „концептуална жестова рисунка“, в която често работи едновременно с двете ръце, за да напусне рамките на заучените движения и да създаде абстрактни пространства с усещане за преход в друго измерение.

Авторката обяснява творческия процес като поток на мисълта – понякога търсене на яснота, друг път – следване на образи, които изплуват неочаквано. В основата на серията стои въпросът „Кой говори, когато никой не пита?“, който задава тона на цялото художествено изследване.

По време на изложбата са предвидени съпътстващи събития, сред които срещи с публиката и алтернативно литературно четене на пиесата „Р.О.Н.К.“. Посещенията са възможни от четвъртък до неделя между 16:00 и 20:00 ч., както и след предварителна уговорка на телефон 0887 880 321.

Калина Терзиева (р. 1984 г., София) е мултидисциплинарен артист, завършила „Сценичен и екранен дизайн“ в НАТФИЗ и работила в Амстердам. Паралелно с дейността си във филмови и телевизионни продукции тя развива концептуални проекти в областта на рисунката, пърформанса и инсталацията. Нейни творби са част от колекциите на СГХГ, Градската галерия в Благоевград и частни колекции.

Galeriata приканва публиката да следи социалните ѝ канали за информация за допълнителните събития.