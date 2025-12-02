71 са арестуваните в София след протеста

Столичната полиция твърди, че е осигурила отлична охрана на масовия протест в София, докато той се е провеждал по предварително планирания маршрут около Министерския съвет. Това съобщи директорът на СДВР Любомир Николов. По негови думи проблеми са възникнали едва когато част от протестиращите са се насочили спонтанно към централата на ДПС, където вече били забелязани групи провокатори.

Изчисляват щетите в София след вчерашния „театър“, последвал протеста

Николов уточни, че са задържани 71 души и че броят може да се увеличи. Той заяви, че агресивните участници са били разпознати още по време на демонстрацията, но не са били извеждани, за да се избегнат опасни сблъсъци и да бъдат предпазени мирно протестиращите.

КПП-та, маршрут и пропуски

Около сградата на Министерския съвет са били разположени 21 контролни пункта, където полицаите първо засекли по-агресивни групи и веднага назначили служители да ги наблюдават. Докато събирането остава в рамките на площада, не е имало сериозни инциденти.

Напрежението се появило, когато част от протестиращите поели по непланиран маршрут към централата на ДПС. По думите на директора на СДВР това е обезсмислило предварителната организация, тъй като трасето не е било обезопасено. Така някои от хулиганите успели да се снабдят с пиротехника и запалителни средства и да се слеят с тълпата.

Ескалация на напрежението на протеста в София

Арести, пари и още въпросителни

Сред задържаните се оказва и синът на бизнесмена от Русе Атанас Бобоков, който е арестуван заради запалена кофа за боклук. По информация на СДВР се проверява дали той е действал като част от организирана група.

У друг арестуван полицаите са открили 31 хиляди лева в брой и бележки с названия на различни улици. Според Николов парите може да са били предназначени за разпределение между други лица, но без да уточни повече.

Николов допълни, че част от нарушителите са свързани с добре познати столични фракции, което косвено сочи към футболните агитки. Той подчерта, че полицията не е предприела извеждане на агресивните лица по време на събитията на ул. „Врабча“ и бул. „Дондуков“, за да се предотвратят по-сериозни безредици.

Кой организира всичко това?

Попитан кой може да стои зад организираните провокации, директорът на СДВР даде уклончив отговор, като намекна, че скоро ще бъдат оповестени „интересни материали“, които биха насочили вниманието към възможни организатори и техните цели да нагнетят напрежението и да доведат до кръвопролития.

Какво точно съдържат тези материали и дали ще внесат яснота около случилото се, засега остава неясно.

Снимка: Стопкадър