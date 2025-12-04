Изслушват Даниел Митов за безредиците на протеста

Вътрешният министър Даниел Митов ще трябва да даде обяснения пред Народното събрание за случилите се безредици по време на масовия протест срещу правителството на 1 декември в центъра на столицата. Ивайло Мирчев от ПП-ДБ е поискал той да бъде изслушан. Дискусията ще се фокусира върху това доколко служителите на МВР са реагирали адекватно, за да предотвратят насилие и разрушения, причинени от групи провокатори и организирани футболни агитки.

Ескалация на напрежението на протеста в София

В дневния ред на парламента е и изборът на генерален директор на Българска телеграфна агенция — настоящият ѝ ръководител Кирил Вълчев е единственият кандидат.

Също така, депутатите ще приемат окончателно, на второ четене, промени в Наказателен кодекс и Семейния кодекс.