Какво се знае за тримата мъртви мъже край Петрохан

Организацията, с която са били свързани тримата мъже, намерени мъртви край Петрохан, е била „затворено общество с елементи на секта“. Това казаха представители на МВР и прокуратурата във вторник – ден след като стана ясно за случая, предава Свободна Европа.

Разследващите работят по всички възможни версии, като все още не е ясно дали става дума за убийство или самоубийство. Все още се чакат резултатите от аутопсията и допълнителните експертизи, стана ясно още по време на брифинга.

Откриха три тела в хижа край прохода „Петрохан”

Кои са тримата мъже

Телата на трима мъже с огнестрелни рани бяха намерени в понеделник в района на хижа „Петрохан“. Те не са били криминално проявени, стана ясно на брифинга във вторник.

Телата им са били намерени в сграда, в която е била опожарена.

До момента няма официално потвърждение за имената на тримата, а само неофициални информации. От МВР и прокуратурата обаче потвърдиха във вторник, че става дума за членове на неправителствената организация „Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии“ (НАКЗТ).

Това е сдружение, което описва дейността си като занимания за опазване на природата.

То е имало споразумение с министерството на околната среда и водите, сключено през 2022 г., относно опазването на природата в района, каза Захари Васков, директор на Главна дирекция „Национална полиция“.

От МВР и прокуратурата казаха, че е установено, че организацията има „мотиви на секта“ и че е „затворено общество с елементи на секта“. Нейната дейност в момента се изследва, но разследващите отказаха да дадат повече подробности.

Те съобщиха само, че се проверява информация, че някои от хората са живели в латиноамериканска държава в миналото. Потвърдиха и че те са имали законно притежавани огнестрелни оръжия, без да уточнят какви и колко.

Има ли заподозрени

Разследващите отказаха да дадат информация и за това колко са заподозрените. Те казаха само, че има още хора, които се издирват, които са свързани с неправителствената организация НАКЗТ.

„Проверява се и съпричастност на непълнолетни и малолетни лица към тази организация“, казаха още разследващите.

По думите им не е имало предишни сигнали до МВР, свързано с каквато и да било незаконна дейност на тази организация, нямало е и сигнали за заплахи към загиналите.

Какви са неофициалните информации

По-рано кметът на село Гинци Георги Тодоров, което се намира на около 15 километра от мястото, на което са открити трите трупа, разказа пред Нова телевизия, че е бил сред първите, които са се озовавали на местопрестъплението.

Той е бил повикан от началника на РПУ-Годеч като поемно лице, тъй като хижа „Петрохан“ се намира в землището на селото.

По думите му тримата мъже са били застреляни в главите.

„На единия брадата беше обгорена, на другия дрехите бяха изгорели, та му се виждаше гърбът. Спецслужбите казаха, че не може да се гадае те ли са се самоубили, друг ли ги е самоубил. До тях имаше празни гилзи, а вътре в помещенията имаше куршуми – много оръжие, много гилзи“, разказа Тодоров. „Разпознах ги, понеже няколко пъти съм имал среща с тия хижари ли са, рейнджъри ли са“, добави Тодоров.

Той каза още, че никой не е знаел с какво точно се занимават, но че туристи и берачи на горски плодове са разказвали, че мъжете са им искали лични карти и са ги възпрепятствали да преминават през района.

От полицията и МВР казаха, че нямат такава информация.