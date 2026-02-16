Бившите военни имоти на Гладно поле стават зелени площи и детски заведения

Трите военни имота в „Гладно поле“, които Община Пловдив поиска от Министерство на отбраната, да бъдат отредени за озеленяване, образование и здравеопазване. Това предлага кметът Костадин Димитров на общинските съветници. За сесията на местния парламент на 26-ти февруари градоначалникът внася за гласуване одобрение на изменение на Подробния устройствен план, което ясно определя общественото предназначение на парцелите.

Проектът обхваща части от квартали 8, 10 и 23 по плана на квартал „Гладно поле“ и предвижда теренът на бул. „Освобождение“ да бъде отреден за озеленяване; имотите от двете страни на ул. „Георги Странски“ – за образование и здравеопазване, с възможност за изграждане на детска ясла и детска градина и осигуряване на условия за бъдещо развитие на обществена инфраструктура в района, съобщават от общината.

„Искам отново да благодаря на министъра на отбраната Атанас Запрянов за диалога, както и на общинските съветници за единодушното решение тези имоти да бъдат поискани за нуждите на Пловдив. Днес правим следващата и задължителна стъпка – даваме им ясно предназначение и гарантираме, че те ще служат на хората. Говорим за зелени площи, детски градини, образование и здравеопазване“, заявява Костадин Димитров.

Проектът за изменение на ПУП е изработен и приет след всички законови процедури, разгледан е от Експертния съвет по устройство на територията и е публично обявен, без постъпили възражения.