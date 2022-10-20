Хванаха шофьор с 3,12 промила алкохол в кръвта

46-годишен мъж бе арестуван, тъй като бе хванат с 3,12 промила алкохол в кръвта. Районна прокуратура вече привлече като обвиняем Т.Р., за това, че на 17 октомври в с. Избеглии, е управлявал „Фолксваген Пасат“, с концентрация на алкохол в кръвта 3,12 на хиляда, установено по надлежен ред с техническо средство „Алкотест Дрегер“.

Той е обвинен и за това, че автомобила му не е бил регистриран по надлежния ред.

На 17 октомври 2022 г., в с. Избеглии, около 20 часа полицейски патрул спрял за проверка лек автомобил, марка „Фолксваген Пасат“, управляван от Т.Р. Но водача е бил направен тест за алкохол, който отчел положителен резултат – 3,12 промила. Установено било също, че Т.Р.е управлявал нерегистриран автомобил. Той е осъждан преди.

Т.Р. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Районна прокуратура – Пловдив да внесе искане в Районен съд – Асеновград за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.