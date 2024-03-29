Двама мъже попаднаха в полицейския арест за шофиране в нетрезво състояние. Около 15.30 ч. вчера пътни полицаи спрели за проверка лек автомобил „Тойота“ на бул. „Никола Вапцаров“ в Пловдив. С дрегер било установено, че 53-годишният водач е употребил алкохол 1,70 промила. Половин час по-късно подобна стойност отчел апаратът и при 54-годишен шофьор. Той бил засечен от екип на сектор „Специализирани полицейски сили“ в село Граф Игнатиево зад волана на лек автомобил „Опел“. Срещу нарушителите са започнати бързи производства.