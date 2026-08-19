Форумът „Ох, на мама!“ идва в града на тепетата

Най-мащабният форум за бъдещи и настоящи родители „Ох, на мама!“ ще се проведе на 26 септември в Международен панаир Пловдив. Организаторите обещават цял ден практична информация за бременността, раждането и първите грижи за бебето. В програмата са включени теми като инвитро процедурите, женската консултация, феталната диагностика, генетичните изследвания и възстановяването след раждане. Специалисти ще говорят и за кърменето, съня, храненето, очното здраве и развитието на новороденото, както и за подготовката на дома и домашните любимци за бебето.

На сцената ще бъдат Диляна Георгиева и Илиян Любомиров, които ще водят дискусиите и срещите с родителите. В края на деня ще има и томбола с разнообразни подаръци за посетителите.

Събитието е с вход свободен, но изисква предварителна регистрация. Записването става на: https://ohnamama.bg/event